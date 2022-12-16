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عمان- الوكالات: تحاول الحكومة الأردنية تطويق إضراب سائقي الشاحنات بينما تتجه الأوضاع إلى تعقيد أكبر من خلال توسع الإضرابات والاحتجاجات إلى مناطق مختلفة، من الشمال إلى الوسط فالجنوب، ما يضع المملكة على حافة العصيان المدني.

يأتي هذا في وقت تظهر فيه الحكومة ارتباكا في التعامل مع التصعيد ويحاول فيه مجلس الأعيان والنواب المحسوبون عليها التخفيف من وقع الاضطرابات.

وأظهرت شرائط فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات آخذة في التوسع داخل المحافظات الأردنية، ما ينبئ بشتاء صعب على الأردن شبيه بشتاء 2018 حين ثارت موجة من الاحتجاجات بعد زيادات في الأسعار.

وأغلقت المحال التجارية في بلدة المزار الجنوبي التابعة لمحافظة الكرك أبوابها تضامنا مع إضراب قطاع النقل العام والشاحنات في المحافظة ومناطق الجنوب، بالتوازي مع إضراب عام في معان (جنوب).

واندلعت احتجاجات في مناطق لب وليح التابعة للواء ذيبان بمحافظة مادبا (وسط)، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وأغلق المحتجون شوارع رئيسة بالإطارات المشتعلة والحجارة في تلك المناطق للتعبير عن غضبهم.

وأطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، قبل أن تنسحب القوة الأمنية في ظلّ احتجاج الأهالي بسبب حالات الاختناق التي تسبب فيها الغاز. وأظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إحراق باصات مديرية التربية في وسط مدينة الكرك (وسط)، فيما تحدث فيديو آخر عن إغلاق جسر جرش، دون معرفة الأسباب. وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، تستفيد منه كل الأسر الفقيرة المنتفعة ببرامج صندوق المعونة الوطنية. وتقول الحكومة إنه ستستفيد من هذه المعونة قرابة 219 ألف أسرة.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تعكس ارتباك الحكومة، خاصة أنها اختارت أن تدخل في شراكة مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد الأردني على قاعدة واضحة، وهي التقشف وتخفيض التكاليف عن المالية العمومية استعدادا لرفع الدعم عن المواد الأساسية.

ولجأت الحكومة إلى أذرعها التقليدية لتوجيه رسائل إلى الشارع مفادها أن الأمور ليست بالسوء الذي يصوره خصومها، وأنها جادة فعلا في التوصل إلى الحلول وإن كانت الظروف الدولية لا تساعدها على ذلك، في إشارة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وسعى النواب المحسوبون على الحكومة إلى التهدئة، والإيحاء بأن أزمة الشاحنات عابرة وستجد طريقها إلى الحل في القريب العاجل، مستبعدين أن يصل الأمر إلى حدوث العصيان المدني.

ويواصل سائقو الشاحنات في المملكة إضرابهم عن العمل، مطالبين بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار وقود الديزل، بعدما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهر الماضي رفع سعر اللتر 35 فلسا، من 860 إلى 895 فلسا (1.26 دولار).

ويصل عدد الشاحنات في الأردن -بما في ذلك شاحنات نقل البضائع والحاويات- إلى حوالي 21 ألف شاحنة، وفق معطيات هيئة تنظيم قطاع النقل (حكومية).

وارتفع سعر لتر الديزل في الأردن بنسبة 46 في المئة خلال ديسمبر الجاري مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2021، فيما زادت أسعار الكاز المستخدم في التدفئة بنسبة 40 في المئة مقارنة بما كانت عليه في أواخر العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 10 في المئة.

