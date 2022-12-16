عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يخص حقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية.

جاء ذلك في بيان لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال الشيخ: «نرحب بالقرار الأممي في الجمعية العامة الخاص بحقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية في وطنهم».

وأضاف: «هذا القرار الأممي يضاف إلى مئات القرارات التي تؤكد على الحق الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال وإجراءاته وممارساته العدوانية والعنصرية».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، «اعتمدت الليلة بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية».

وأشارت الوكالة، إلى أن «159 دولة صوتت مع القرار، وامتنعت 10 دول عن التصويت، في حين عارضته 8 دول».???????

كذلك رحبت السلطة الفلسطينية، أمس، بدعوة البرلمان الأوروبي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، تأكيد البرلمان الأوروبي ضرورة حماية حل الدولتين.

كما ثمن المالكي دعم جهود إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما في ذلك المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف جميع القرارات الاستيطانية.

