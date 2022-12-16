دوليه

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمردود الكبير الذي قدمه منتخب المغرب في مباراة الدور نصف النهائي للمونديال، وبالمشاركة المشرفة لأسود الأطلس في هذه المسابقة العالمية. وقال ماكرون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «إلى أصدقائنا المغاربة.. تهانينا على هذه المسيرة الرائعة، لقد صنعتم تاريخ كرة القدم». وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد حضر مباراة فرنسا والمغرب في نصف النهائي، والتي انتهت بفوز الديوك بثنائية نظيفة بعد أداء بطولي لأسود الأطلس. ونزل ماكرون لحجرات الملابس ليشارك لاعبي فرنسا فرحة التأهل للدور النهائي للمونديال للمرة الثانية على التوالي، وصافح كل اللاعبين بحرارة وكامل طاقم الجهاز الفني. يذكر أن منتخب فرنسا سيواجه بعد غد، نظيره الأرجنتيني، في الدور النهائي، بينما سيواجه المغرب منتخب كرواتيا غدا في لقاء تحديد المركز الثالث.

