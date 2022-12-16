دوليه

قال ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، إنه يشعر بالفخر بعد الفوز أمام نظيره المغربي 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد البيت، ضمن منافسات نصف النهائي.

وقال ديشان، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «الفوز لم يكن سهلاً، وكان هناك لحظات صعبة، فخور باللاعبين.. لا أفكر في نفسي أبدًا، هذا النجاح هو نجاح اللاعبين، ولا أستطيع الإفصاح عن ماذا قال ماكرون في كلمته للاعبين».

وأضاف: «دايو سيكون على ما يرام وسيعود، حيث كان قد شعر بتوعك وبعض الحمى وهو في مرحلة التعافي، قررت ألا يلعب وأن يدخل كوناتي لأنه أثبت جدارته».

وتابع: «أدريان رابيو سيكون على ما يرام بعد غد، سيخوض المباراة النهائية.. تأكدت من أن قرار إشراك كولو ماني كان صائبًا، بعد تسجيله الهدف في مرمى المغرب». وأشار إلى أن بعض اللاعبين يتمتعون بالكثير من المهارات ويستحقون التواجد في قطر، مؤكدًا أن الخبرة ليست كل شيء. وأكد أن: «يوسف فوفانا لم يكن بوضعه الجيد بمواجهة تونس سابقًا، لكنه أثبت أنه جدير بالتواجد مع المنتخب، وقد أدى بطريقة جيدة أمام المغرب».

وأمضى قائلاً: «واجهنا المغرب بطريقة جيدة، رغم أنني غيرت بعض الشيء في الاستراتيجية من أجل دفع كيليان مبابي للأمام، والأمر يتعلق بالتوازن بين الدفاع والهجوم».

وعن المباراة النهائية، قال: «ميسي في لياقة بدنية رائعة، وهو الآن يلعب خلف المهاجم الصريح، ويتسلم الكرة ويجري، وهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وقد أثبت ذلك، سوف نحاول أن نحد من خطورته، الأرجنتين سوف تقوم بالمثل بغلق مفاتيح لعبه».

واستطرد: «نزلات البرد قد ضربت المنتخب الفرنسي بسبب التمرن في أجواء باردة ومن ثم التعرض للمكيفات، وهذا يؤدي إلى سهولة الإصابة بالفيروسات.. علينا أن نتوخى الحذر، عزلنا بعض اللاعبين عن الآخرين من أجل عدم انتقال أي عدوى على غرار رابيو».

واختتم تصريحاته قائلاً عن مواجهة الأرجنتين: «الأمر شبيه بالمعركة.. فرنسا قدمت مباريات كبيرة ضد المنتخبات العالمية، ومن المتوقع أن يقدم أفضل ما عنده في النهائي».

وكان المنتخب الفرنسي أنهى مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلّب عليه 2-0 ، وبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.

وسجل تيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية بعد غد على ملعب لوسيل مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا الوصيفة 3-0 الثلاثاء.

وقال هرنانديز، بديل شقيقه لوكا الذي ابعدته الاصابة التي تعرض لها في المباراة الاولى ضد استراليا عن العرس العالمي: «من الرائع لعب مباراتين نهائيتين متتاليتين لكأس العالم، لقد قمنا بعمل جيد. (المباراة النهائية) ستكون مباراة كبيرة، سنعمل جيدا من أجل الفوز بها، أتمنى أن يكون شقيقي هنا في المباراة النهائية».

ومنح هرنانديز التقدم لفرنسا مبكرا عندما استغل كرة مرتدة من المدافع داري اثر تسديدة لمبابي من مسافة قريبة فتابعها مدافع ميلان الإيطالي «على الطاير« بيسراه داخل المرمى (5).

وهو الهدف الأول في مرمى «أسود الأطلس« في البطولة من قدم لاعب خصم، والثاني بعد الاول الذي سجله مدافعه أكرد بالخطأ في مرماه في المباراة ضد كندا 1-2 في الجولة الثالثة.

ووجهت فرنسا الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني مستغلا تسديدة زاحفة لمبابي ارتطمت بقدم الزلزولي وتهيأت امام كولو مواني الذي تابعها داخل المرمى الخالي (79).

وكاد حمدالله يقلص الفارق اثر كرة عرضية أمام المرمى بعد مجهود فردي رائع للزلزولي من الجهة اليسرى لكن المدافع جول كونديه ابعدها في توقيت مناسب (90+3).

