دوليه

علق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، على المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخب بلاده بالأرجنتين، في نهائي المونديال. وتأهلت فرنسا إلى النهائي، عقب التغلب أول من امس على المغرب في نصف النهائي بهدفين دون رد، لتضرب موعدا مع الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي. وقال غريزمان بحسب ما نقلت صحيفة أوليه الأرجنتينية: «مواجهة الأرجنتين ستكون مختلفة، الأمر سيكون مختلفا تماما بتواجد ليو (ميسي) في الأمام». وأضاف: «شاهدنا تقريبا كل مباريات المونديال ومن بينها لقاءات الأرجنتين، نعرف ميسي، وهو يملك مجموعة من حوله على استعداد للموت من أجله، وهي مجموعة تعمل بشكل جيد للغاية مثلنا». وتابع: «تملك الأرجنتين الجماهير، وسنحاول تحليل كيفية إيذاءهم والدفاع أمامهم، لن تكون المباراة سهلة وسيتوجب علينا بذل الجهد». يذكر أن غريزمان توج بجائزة رجل مباراة المغرب، بعد العرض القوي الذي قدمه ولعبه دورا بارزا في تسجيل الهدف الأول باللقاء.