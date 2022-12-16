دوليه

أكد أوليفييه جيرو، مهاجم المنتخب الفرنسي، أن المنتخب الأرجنتيني ليس ليونيل ميسي فقط، مشيرا إلى صعوبة اللقاء النهائي بين الفريقين، بنهائي المونديال. وقال جيرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو« الإسبانية: «ميسي لاعب رائع، وعلينا أن نحقق أداء جيدا للفوز بالنهائي ونحاول إيقافه، لكن الأرجنتين ليست ميسي فقط، فهم منتخب يملك لاعبين جيدين جدا». وأضاف: «هنأت وليد الركراكي، وما قام به لا يصدق، وأخبرته أنني أريد أن أراه بعد سنوات عديدة، فهو شخص رائع ويستحق كل الثناء، والمغرب قدم بطولة عظيمة». وتابع: «من الرائع وصولنا للنهائي مجددا، بعد 4 سنوات من موسكو، أظهرنا قوة كبيرة ولدينا الجودة المطلوبة، ولعبنا مباراة رائعة ضد منافس كبير». وأتم: «نحن محظوظون لأن لدينا بعض اللاعبين الشباب الموهوبين، الذين سيتمكنوا من خوض المباراة النهائية، وسنحاول تجهيزهم لهذا اللقاء».