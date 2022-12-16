دوليه

وجه مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني أنظارهم نحو ياسين بونو، حارس منتخب المغرب وإشبيلية الإسباني، في محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن المستوى المميز الذي يقدمه بونو مع المغرب في كأس العالم، جذب اهتمام مسؤولي بايرن الذين يبحثون عن حارس مرمى في الشتاء.

ويرتبط ياسين بونو بعقد مع نادي إشبيلية حتى صيف 2025. ولفت بونو أنظار الجميع بعد تألقه رفقة أسود الأطلس في الوصول لمباراة نصف نهائي المونديال، قبل السقوط أمام فرنسا (2-0)، ليضرب موعدًا أمام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. وأعلن مانويل نوير انتهاء موسمه الحالي، عقب تعرضه لإصابة في الساق، السبت الماضي.

