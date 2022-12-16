دوليه

أعرب جوليس كوندي، مدافع المنتخب الفرنسي، عن سعادته ببلوغ الديوك نهائي المونديال، بعد عبور منتخب المغرب بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي. وقال كوندي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «منتخب المغرب سبب لنا العديد من المشاكل، فهو فريق قوي بدنيا وعرف كيف يدير المباراة». وأضاف: «الهدف الأول جعل مهمتنا أسهل، حيث كانت مباراة صعبة وبذلنا جهدا كبيرا، ونحن سعداء جدا لأننا بلغنا النهائي». وتابع: «لست متفاجئا مما وصل له المغرب، لأنه فريق يعرف كيف يلعب كرة القدم، وحاول الضغط علينا وتفكيك توازننا لكننا تمتعنا بالصلابة». وعن فوز غريزمان بجائزة رجل المباراة، أوضح: «لقد بذل جهدا كبيرا في المباراة، وسعيد جدا من أجله».

