دوليه

قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب: إن مواجهة فرنسا كانت صعبة، لافتا إلى أن بعض الأخطاء الفردية كلفت الأسود الخسارة. وحقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على حساب نظيره المغربي (2-0)، في المباراة التي جرت على ستاد البيت ضمن نصف نهائي كأس العالم.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «المباراة كانت صعبة، خصوصا بعد التسجيل مبكرا لمصلحة لمنتخب الفرنسي الذي بقى على خطته».

وأضاف: «بعض الأخطاء الفردية كانت سببا بالخسارة.. كنت أريد تسجيل الهدف لغرس الشك في نفوس اللاعبين الفرنسيين.. لكني أهنئ منتخب فرنسا الذي نجح في الانتصار من أنصاف الفرص».

وتابع: «العامل البدني أرهق لاعبي الأسود، إن بعض اللاعبين لعبوا بنسبة 60% مما عندهم».

وهنأ المنتخب الفرنسي، قائلا: «سأساندهم في النهائي.. إنه فريق كبير ويستحق الفوز بكأس العالم». وشدد على أنه يسعى للفوز بالمركز الثالث للمونديال، وأن يتعافى بعد السقوط، مؤكدا أنه قرر إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركو كثيرا في البطولة العالمية».

وأكد: «سايس كان قد أصيب وانتظرنا حتى اللحظة الأخيرة، هو كان يعاني من وعكة صحية، ولدينا أجنحة رائعة، خاطرنا وعملنا ليومين على هذه المنظومة، ومع خروج سايس رجعنا إلى خطتنا الدفاعية».

وأمضى: «ديديه يعلم ما يصنع، وكانت نسبة فوز المنتخبين الفرنسي والمغربي في المباراة 50% لكل منهما.. ربما يكون مبابي هو بيليه الجديد، نود أن تفوز فرنسا لكي نقول إننا خسرنا من بطل العالم، وهذا سيهون علينا قليلا». وأردف: «سوف نستعد لكأس إفريقيا.. لدينا طموح، المنتخبات الإفريقية تطورت، وهنالك العديد من المنتخبات المرشحة على غرار مصر ونيجيريا والسنغال». واختتم تصريحاته قائلا: «نعلم أن الكل فخور بنا، جلالة الملك فخور باللاعبين، والجماهير فخورة بهم، لعبنا بالقلب ولم نستسلم، وعكسنا صورة رائعة للكرة الإفريقية».

