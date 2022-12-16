دوليه

أطلق بول بوغبا، الذي غاب عن المونديال للإصابة، على أنطوان غريزمان، الذي تم اختياره أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي التي تفوق فيها المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0)، اسم «غريزمان كانتي». وأراد بوغبا، بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018، تكريم نغولو كانتي على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي غاب عن تشكيلة ديدييه ديشامب بسبب الإصابة أيضا، وكذلك تكريم غريزمان، الذي يقدم أداء مميزا في البطولة. وعاد لاعب أتلتيكو مدريد للقيام بدور رئيسي مع منتخب بلاده، حيث يلعب بين الخطوط في دور مختلف عن المعتاد، كما أن رؤيته وتمريراته وقدرته على قراءة المباريات وحتى أدواره الدفاعية، كانت حاسمة في وصول فرنسا إلى النهائي أمام الأرجنتين. وسيحاول منتخب الديوك الحفاظ على اللقب، في الوقت الذي سيقاتل فيه ميسي لتتويج مسيرته بالكأس الذهبية. يذكر أن منتخب فرنسا سيواجه بعد غد، نظيره الأرجنتيني، في الدور النهائي لكأس العالم، بينما سيواجه المغرب منتخب كرواتيا غدا في لقاء تحديد المركز الثالث.

