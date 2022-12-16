دوليه

تحدى الآلاف من مشجعي فرنسا البرد الشديد وخرجوا أول من امس إلى الشوارع في المدن الرئيسية الفرنسية احتفالاً بتأهل «الديوك» إلى نهائي المونديال بعد الفوز على المغرب 2-0.

واحتفل المشجعون في مدن رئيسية مثل باريس، ليون، مارسيليا وليل، بتأهل «البلوز» إلى النهائي للمرة الرابعة (توجوا باللقب في 1998 و2018 وخسروا في 2006).

واحتفل المشجعون بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ إضافة لإطلاق أبواق السيارات عقب المباراة التي استحوذت على عقول الفرنسيين، حتى أن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، سافر إلى قطر لحضور المباراة والاحتفال بالفوز مع اللاعبين. وانتشرت عناصر الشرطة في شوارع المدن الرئيسية تحسباً لوقوع أي اضطرابات. وفي بلد يشهد انتشاراً كبيراً للجالية المغربية، أمرت السلطات الفرنسية بنشر 10 آلاف من عناصر الدرك وتواجد منهم ما يقرب من 2000 في شارع الشانزليزيه، المكان المفضل للاحتفالات.

وتستعد فرنسا للدفاع عن لقبها الذي حققته في روسيا 2018 بعد غد على ستاد لوسيل، حينما ستواجه الأرجنتين التي أقصت كرواتيا 3-0.

