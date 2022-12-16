دوليه

هنأ الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، العاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب أسود الأطلس في المونديال. وكتب الملك عبدالله الثاني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا».

وأضاف: «تهانيا لأخي العزيز الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق، وأسود الأطلس، حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام». وكان منتخب المغرب قد حقق إنجازا غير مسبوق، باعتباره أول منتخب عربي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم.

وخسر منتخب المغرب أول من امس أمام فرنسا (0-2)، رغم الأداء المميز الذي قدمه على مدار شوطي المباراة ولاحت له عدة فرص خطرة لو استثمرت لربما نجح في بلوغ المشهد النهائي. وسيواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي غدا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، فيما يلعب في اليوم التالي منتخبا الأرجنتين وفرنسا في المباراة النهائية.

