دوليه

أبدى يحيى جبران مدافع منتخب المغرب، سعادته بالدعم الجماهيري الكبير لفريقه في كأس العالم، رغم الخسارة 0-2 أمام فرنسا في نصف النهائي. وقال جبران في تصريحات لقناة بي إن سبورتس إنه سعيد بمساندة الجماهير المغربية والعربية، مشيرا إلى أن ما حدث في المونديال «سيظل إنجازا للتاريخ بالنسبة لكل اللاعبين».

وأبدى اللاعب، رغبته في تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام كرواتيا، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث. وأضاف جبران أنهم يرغبون في تحقيق المركز الثالث من أجل إسعاد الجماهير المغربية والعربية والأفريقية، مثلما حدث في الأدوار الماضية بالمسابقة.

من جانبه، قال الحارس أحمد رضا التكناوتي «سعداء للغاية وفخورون بما قدمناه ونشكر الجماهير». ولفت «نتمنى الآن أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة من أجل إحراز المركز الثالث».

