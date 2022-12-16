دوليه

خسر منتخب المغرب أمام فرنسا 2-0، في نصف نهائي كأس العالم وتوقفت بذلك مغامرة الأسود. وبلغ منتخب المغرب لأول مرة المربع الذهبي، ويلاقي في مباراة تحديد المركز الثالث، المنتخب الكرواتي غدا. وتفاعل الإعلام المغربي مع هزيمة المنتخب المغربي أمام فرنسا. وكتبت جريدة (المنتخب): « مسيرة الأسود تتوقف في دور النصف». وأضافت «الجماهير صفقت للاعبين رغم الخسارة». وكتبت صحيفة (الصباح) أن المنتخب المغربي انهزم أمام فرنسا بعد مشوار مونديالي مثير. وأضافت أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا مع المدرب وليد الركراكي والقائد رومان سايس وهنأ المنتخب المغربي على المشاركة الناجحة في المونديال. وكتبت جريدة (اليوم 24): «نهاية مغامرة الأسود المونديالية أمام بطل العالم «. وأضافت: «منتخب المغرب كتب التاريخ بأحرف من ذهب، بعدما وشح نفسه كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم». وكتبت صحيفة (لوماتان) أن لاعبي منتخب المغرب يتحسرون على ضياع فرصة النهائي ويشيدون بما حققوه. كما سلطت الضوء على تصريح المدرب وليد الركراكي الذي قال إن هدفه هو إنهاء المونديال في المركز الثالث.