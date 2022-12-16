دوليه

وجه كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، رسالة إلى زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي ظهير المنتخب المغربي. جاء ذلك عقب فوز منتخب فرنسا على المغرب بهدفين دون رد، أول من أمس في نصف النهائي على ستاد البيت. ونشر مبابي، صورة له مع أشرف حكيمي عقب المباراة، على حسابه بموقع التواصل تويتر، وكتب عليها «لا تحزن يا أخي.. الجميع فخور بما فعلته.. لقد صنعت التاريخ». يذكر أن منتخب فرنسا حصد لقب كأس العالم 2018 عقب الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية 4-2. ومن المنتظر أن يلتقي منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية بعد غد على ملعب لوسيل.

