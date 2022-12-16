دوليه

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن نجم منتخب هولندا فرينكي دي يونغ سيوجه صدمة إلى كل من مان يونايتد وتشلسي بشأن رغبتهما في التعاقد معه بانتقاله إلى وجهة مختلفة بعيدة عن الدوري الإنكليزي. أوضحت أن دي يونغ ارتبط اسمه بثنائي «البريميير ليغ» للانتقال إلى أحدهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضافت: «الدولي الهولندي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي في الصيف الماضي، ولكن لم تكتمل صفقة رحيله عن برشلونة». وتابعت: «برز اسم بايرن ميونخ للتعاقد مع دي يونغ وأصبح المرشح الأكبر لكسب خدماته خاصة أن اللاعب الهولندي لا يلعب بشكل أساسي مع النادي الكاتالوني». وختمت بأن النادي الألماني مقتنع بأن برشلونة قد يضطر إلى البيع في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن عقد دي يونغ ينتهي مع «البلوغرانا» في يونيو 2026، ولكن النادي «البافاري» يأمل أن يحسم الصفقة بالاتفاق مع برشلونة على مقابل مادي مناسب.

