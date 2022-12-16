دوليه

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن مان يونايتد الإنكليزي مهتم بالتعاقد مع نجم منتخب البرتغال في كأس العالم ، التي ودع خلالها «البحارة» البطولة بالخسارة أمام المغرب في ربع النهائي. وذكرت صحيفة ذا صن أن إدارة النادي الإنكليزي يستعد للاستفسار عن اللاعب غونكالو راموس الذي تألق بشكل كبير مع البرتغال في المونديال. وأضافت الصحيفة: «راموس أحرز 3 أهداف «هاتريك» في مرمى سويسرا في كأس العالم، كما أنه يقدم مستويات رائعة مع بنفيكا البرتغالي بإحرازه 14 هدفا إلى جانب 6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خلال الموسم الحالي».

وتابعت: «يونايتد يسعى للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن الصفقة ليست مؤكدة، خاصة أنه سيواجه منافسة من كل من نيوكاسل وبايرن ميونخ». وختمت بأن إدارة النادي الإنكليزي تراقب أيضا الهولندي غودي غاكبو والبرتغالي رفائيل لياو ومواطنه جواو فيليكس للحصول على خدمات أحدهم في يناير المقبل.

