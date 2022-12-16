دوليه

اهتمت الصحف الإنكليزية الصادرة أمس، بتأهل فرنسا إلى نهائي المونديال، بعد تغلبها أول من أمس على المغرب في نصف النهائي بهدفين دون رد، لتلتقي في المباراة النهائية مع الأرجنتين، ذلك اللقاء الذي سيشهد صداما خاصا بين نجمي باريس سان جرمان كيليان مبابي وليونيل ميسي. وعنونت صحيفة «ديلي إكسبريس»: «الآن أحضروا ميسي.. مبابي سيواجه ليو في نهائي هائل». وفي الأعلى كتبت: «بيع اليونايتد لن يضرب حصة تين هاغ من المال». أما صحيفة «ميرور» فعنونت: «مباراة اليوم.. هدفا هيرنانديز ومواني يدشنان الصدام الذي يسيل له اللعاب بين مبابي وميسي في الحدث الأكبر». وكتبت في الأعلى: «وعد لتين هاغ بالحصول على تمويل هائل لإعادة بناء اليونايتد». وكتبت أيضا: «هل حقا ميسي هو الأعظم على الإطلاق؟ الجدال الكبير». كما عنونت صحيفة «ديلي ستار»: «مبابي في مواجهة ميسي من أجل الجائزة الأكبر على الأرض». وفي الجانب كتبت: «تين هاغ سيستفيد من الاستحواذ». وبدورها عنونت صحيفة «ديلي تلغراف»: «مبابي ضد ميسي.. فرنسا تحجز مواجهة النهائي الحلم ضد الأرجنتين». ومن جانبها كتبت صحيفة «الغارديان»: «فرنسا تحطم قلب المغرب.. حامل اللقب يحجز بطاقة النهائي لمواجهة ميسي والأرجنتين». وأخيرا عنونت صحيفة «ديلي ميل»: «أحضروها.. إنه النهائي الحلم بين مبابي وميسي بعد تخطي فرنسا للمغرب».