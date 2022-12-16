دوليه

تسببت نشوة الانتصار التي اجتاحت الأرجنتين عقب تأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس العالم في نفاد كل المقاعد في الرحلات الجوية المقررة من البلد اللاتيني خلال وقت قصير. وحسبما جاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الأرجنتينية، فإنه «بعد نصف ساعة من نهاية المباراة» في الدور نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا، نفدت جميع تذاكر الرحلة المقررة اليوم. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة الطيران رحلة ثانية، من المقرر أن تغادر في نفس اليوم، وفقا لما تتوقعه الشركة، ستغادر بكامل طاقتها. ومع هاتين الرحلتين المقرر وصولهما يوم مباراة النهائي في 18 ديسمبر، وصل إلى 12 إجمالي الرحلات التي قدمتها الخطوط الجوية الأرجنتينية إلى الدوحة. وعقب فوزها على كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، ستخوض الأرجنتين نهائي المونديال أمام فرنسا الفائزة على المغرب 2-0.