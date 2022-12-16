دوليه

أعلن النادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم. ويعود حسام لقيادة المصري للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية بعد إقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق على خلفية دخوله في مناوشات مع جماهير النادي خلال مباراة الزمالك ببطولة الدوري المصري. ويضم الجهاز الفني الجديد للمصري كلاً من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للكرة بجانب كل من طارق سليمان وطارق الصاوي في منصب المدرب العام وشريف خليل مدربا مساعدا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.ويحتل الفريق البورسعيدي المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز ورصيده 6 نقاط فقط.