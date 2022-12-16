محلية

وقعت اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر اتفاقية تعاون وشراكة مع اتحاد الشرطة الرياضي بحضور رئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب في الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الاولمبية، وحضره عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف ونائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي العميد بحري خالد النجار وأمين صندوق اتحاد الشرطة العميد عبدالله الحمر ومدير ادارة اتحاد الشرطة عماد بهبهاني. وجاء توقيع الاتفاقية حرصا من اللجنة الأولمبية على تطبيق ما جاء بالميثاق الأولمبي الدولي بإرساء مبادئ الحوكمة وتطوير الحركة الأولمبية الرياضية في الكويت بهدف جعل الرياضة رافدًا أساسياً للمجتمع الكويتي. ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية الى التعاون في جميع المجالات والانشطة الرياضية وذلك بتوفير المناخ الرياضي وإبراز روح التنافس في اطار القيم والمبادئ الاخلاقية الرياضية، والعمل على تشجيع وتنظيم ونشر الرياضة بكل أنواعها، والاهتمام بالمواهب الرياضية وتشجيعها، والمشاركة في البطولات الرياضية بالاضافة الى نشر ثقافة مكافحة المنشطات بين القطاعات الرياضية والعسكرية والمدنية.

