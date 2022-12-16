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ابتعد الكويت بصدارة الدوري الممتاز بعد أن جاءت معظم نتائج الجولة العاشرة لمصلحته، فرفع رصيده 21 نقطة بفوزه المستحق على الجهراء 3-0، وزاد الفارق بينه وبين العربي إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخضر مع النصر 2-2، في حين خسر السالمية أمام التضامن 0-1 أول من أمس في ختام الجولة، وخسر قبله القادسية أمام الساحل 1-4، وفاز كاظمة على الفحيحيل 1-0 لينفرد بالمركز الثالث. وبعد توقف المسابقة لفترة طويلة خلال إقامة مونديال قطر 2022، جاءت العودة مملة ورتيبة والمباريات دون المستوى، ناهيك عن سوء أرضية الملاعب ومنظر العشب الباهت الذي يخيل للمشاهد أنه لا يزال في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

الأبيض أتم مهمته باقتدار بفوزه على الجهراء ورد اعتباره بعد أن خسر منه في افتتاح الدوري، في المقابل لم يظهر منافسه بالصورة التي قدمها في القسم الأول حيث كان نداً لمعظم الكبار وحقق نتائج مميزة. أما العربي، فواصل عروضه المتذبذبة هذا الموسم، بعد أن فقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب، وذلك بعد أيام فقط من انتصاره الكبير على غريمه التقليدي القادسية في نصف نهائي كأس ولي العهد. وإن كانت إدارة الأخضر قدمت احتجاجاً على خطأ إداري وقعت فيه “العنابي” خلال المباراة، لكن ذلك لا يمنع أن الفريق يحتاج لشراسة أكثر إذا أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب. وبات العربي متقدماً بنقطة واحدة فقط على كاظمة الذي حقق فوزاً غير مقنع على الفحيحيل بقيادة مدربه الجديد الروماني إيلي ستان الذي تولى المهمة خلفاً للصربي زيلكو ماركوف. في حين سقط السالمية صاحب المركز الرابع أمام التضامن بهدف دون رد في مباراة كان السماوي هو الطرف الأفضل فيها، لكن مهاجميه وخصوصاً العاجي جمعة سعيد أضاعوا فرصاً عدة للتسجيل. وأشعلت تلك النتيجة الصراع للهروب من المراكز الأربعة الأخيرة بعد أن تساوى السالمية والجهراء برصيد 13 نقطة، وخلفهما التضامن والفحيحيل والقادسية برصيد 12 نقطة، ثم النصر بـ 11 نقطة، وأخيراً الساحل برصيد 8 نقاط، وذلك بعد فوزه الكبير على القادسية بنتيجة 4-1 في مفاجأة كبيرة أثارت سخط الجماهير القدساوية التي وجهت انتقادات واسعة للاعبين ولإدارة النادي، خصوصا أنها الخسارة الأولى للفريق أمام الساحل في تاريخ الدوري. وجاءت هذه الخسارة المرة بعد أيام فقط من الهزيمة القاسية أمام العربي 0-3 في نصف نهائي كأس ولي العهد.

