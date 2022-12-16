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كشف رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور أن ناديه تقدم بشكوى لدى اتحاد كرة القدم للمطالبة بقلب نتيجة اللقاء الأخير أمام النصر في دوري زين الممتاز لمصلحة الأخضر 3-0، بسبب مشاركة اللاعب المعار من العربي جابر العجاجي دون عقد احتراف ثلاثي بين العربي والنصر واللاعب وفق لوائح الاحتراف الأخيرة، التي تحتم أيضا اعتماده من قبل لجنة أوضاع اللاعبين، أشار عاشور خلال مداخلة تلفزيونية إلى حالة مماثلة تؤكد صحة احتجاج العربي، وذلك عندما قلبت النتيجة على نادي برقان لمصلحة خيطان 3-0 في حالة مماثلة بدوري الدرجة الأولى، بسبب مشاركة اللاعب حمزة الصيفي.

ولفت عاشور إلى أن النادي العربي لن يتنازل عن حقه في هذه القضية، وسيحصل عليه بقوة القانون، مشيرا إلى حالة من الارتباك في الاتحاد مطالبا بإعطاء كل نادي حقه.

وكانت المواجهة انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة.

من جانب آخر، ذكر مساعد مدير الكرة بنادي النصر فهد هايف أن مشاركة اللاعب العجاجي في مباراة العربي «سليمة وقانونية»، موضحاً ان النصر حل على خدمات اللاعب من الأخضر بنظام الإعارة لمدة موسمين ويتبقى له موسم آخر بعد أن لعب للنصر الموسم الماضي.

