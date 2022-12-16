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أكد الأمين العام للاتحاد العربي للتنس وأمين السر العام للاتحاد الكويتي فالح العتيبي أن بطولة النخبة العربية الثانية للتنس ستظهر بحلة جديدة، وستشهد منافسات رفيعة المستوى؛ نظرا لمشاركة أفضل المصنفين العرب في البطولة.

وتنطلق النسخة الثانية من بطولة النخبة العربية للتنس في 20 الشهر الحالي وتستمر منافساتها حتى 27 منه، على أن تجرى القرعة يوم الإثنين المقبل لتوزيع اللاعبين على المجموعات الأربع، ويشارك في البطولة 24 لاعبا من السعودية، والمغرب، ومصر، ولبنان، والجزائر، والأردن، وتونس، والبحرين، وسورية بالإضافة إلى 5 لاعبين من الكويت البلد المضيف للبطولة.

وشكر العتيبي مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر على دعمه الدائم للتنس العربي، وحرصه على تطوير اللعبة في جميع الدول العربية، وقال: «حظيت البطولة بإقبال كبير على المشاركة من قبل أبطال العرب المصنفين في الاتحاد الدولي للتنس (ATP)، مما يعد بمستويات فنية عالية، من شأنها أن تسهم بتطوير اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية».

وذكر مدير البطولة فالح العتيبي أن اللجان العاملة كافة أكملت تحضيراتها لأفضل انطلاقة ممكنة، وقال: «حققت بطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى نجاحا كبيرا، ونأمل مواصلة النجاح، على المستويين الفني والإداري، ونأمل حضور الجماهير المحبة للتنس». من جانبه، أكد لاعب المنتخب الوطني للتنس عيسى قبازرد جهوزيته الفنية والبدنية للمشاركة في البطولة، وقال:» تحضرنا جيدا لتحقيق أفضل النتائج، وذلك عبر المشاركة في عديد البطولات الدولية، ونواظب على برنامج تدريب يومي لمدة 4 ساعات، مقسمة على فترتين، ونأمل المنافسة على المراكز الأولى»، لافتا إلى أن معدل أعمار اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة يعد من بين الأصغر.

من جهته، أشاد لاعب المنتخب الوطني بدر العبدالله بحرص الاتحادين الكويتي والعربي على تنظيم النسخة الثانية للبطولة، مضيفا : «اللاعبون العرب المشاركون يعدون من الأفضل في الشرق الأوسط، مما يعد بمستويات رفيعة، وتنافس مثير على المراكز الثلاثة الأولى»، مؤكدا أن لاعبي «أزرق التنس» يسعون للظفر بالمراكز الأولى في البطولة، رغم المنافسة الصعبة المتوقعة بمشاركة أفضل اللاعبين العرب. إلى ذلك، أشار لاعب «أزرق التنس» علي الشطي إلى أن مشاركته في البطولة تعد الثانية من نوعها، بعد التأهل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية، وقال: «نأمل الذهاب بعيدا، والمنافسة على المراكز الأولى، وذلك بعد تحضير بدني وفني لمدة عام ونصف العام، واتوقع منافسة قوية من نجوم منتخبات المغرب وتونس ومصر في الدور نصف النهائي».

