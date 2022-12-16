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بالتأكيد كانت التوقعات على من سيلعب بنهائي كأس العالم بين اربعة او خمسة منتخبات مثل البرازيل والارجنتين وفرنسا وهولندا او البرتغال. الا ان الخبرة الفنية لعبت دورا مميزا في تحديد من سيلعب في النهائي... فلو احرز المغرب الفرص التي أضاعها في الشوط الثاني في مباراته مع فرنسا في الدور نصف النهائي لكان المغرب سيلعب مع الارجنتين بالنهائي. اما الارجنتين فقد صرح احد لاعبيها بأنهم يتمنون ان يرفع ميسي كأس البطولة لكي يختتم مسيرته الكروية بأكبر إنجاز له بكرة القدم؟ فواضح ان اللاعبين يلعبون له وليس للارجنتين. وهنا يجب أن نشيد بالمنتخب المغربي لوصوله إلى هذا الدور من البطولة كأول فريق عربي وافريقي. فأعتقد بأننا سنشاهد نهائياً مميزاً تجتمع فيه المهارات العالية والتكتيك الذي سيعده كل مدرب للمنتخب الآخر فكل لاعبي المنتخبين يلعبون في اقوى دوريات أوروبا ويتمتعون بحس كروي عال يجعلهم يؤدون مباراة تستحق دفع تذكرتها التي ستصل إلى خمسة الاف دينار أو اكثر... فما يمكننا ان نطلق على هذه البطولة وصف: «بطولة المفاجآت «التي خرج منها في الدور الاول اقوى الفرق وابكت نجوم العالم في آخر مباراة لعبوها بالبطولة.... إذا فمن سيفوز بالنهائي ممثل أوروبا أم ممثل أميركا الجنوبية مع العلم بان غالبية لاعبي الارجنتين يلعبون بالدوريات الأوروبية... نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وإن شاء الله يحصل على المركز الثالث يوم السبت في مباراته مع كرواتيا الفريق العنيد... «على فكرة العالم مشغول بالنهائي ونحن ستتأزم الرياضة او كرة القدم في الكويت.... واوووو؟ والله من وراء القصد.

