محلية

حقق القادسية انتصارا صعبا على الصليبخات 104-97 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة السابعة من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة والتي شهدت ايضا فوزا سهلا لكاظمة على التضامن 121-60. وبذلك ارتفع رصيد كاظمة الى 14 نقطة والقادسية الى 12 والصليبخات 11 والتضامن 7 نقاط. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام “بلاي اوف” من ثلاث مواجهات في نصف النهائي. وجاءت مباراة القادسية مع الصليبخات قوية منذ البداية تبادل بها الفريقان التقدم في الربع الاول حتى انهاه الاصفر لمصلحته 21-20 . واستطاع القادسية أن يوسع الفارق في الربع الثاني عبر ثلاثيات الاميركي رونالد الى جانب متابعة الصربي ستيمتش أسفل السلة وسط استعجال لاعبي الصليبخات في انهاء الهجمات لينتهي الربع الثاني بتقدم القادسية 53-43 . وواصل القادسية سيطرته على المباراة في الربع الثالث من خلال اختراقات عبدالمحسن مرتضى أفضل مسجل في المباراة 36 نقطة، فيما اكتفى الصليبخات بمحاولات الاميركي بلير اسفل السلة لينتهي الربع الثالث للقادسية 78-68. واستغل الصليبخات أخطاء القادسية في التمرير والتسرع وتحويلها الى اللعب المعاكس السريع ليقلص الفارق الى 4 نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين غير أن خبرة فهاد السبيعي الى جانب ثلاثيات عبدالله توفيق رجحت كفة القادسية في النهاية بنتيجة 104-97. وفي المباراة الثانية، التي جمعت التضامن مع كاظمة لم يجد الاخير اي صعوبة في تجاوز منافسه بنتيجة كبيرة في نهاية المباراة 121-60.