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تقام اليوم، مباراتان ضمن منافسات بطولة نادي سلوى الصباح الدولية الأولى لكرة اليد للسيدات، والتي تقام على صالة النادي الرئيسية، حيث يلعب فريق سلوى الصباح مع منتخب عمان في الثالثة عصرا، يعقبها في الرابعة والنصف مساء مواجهة فتيات العيون مع الاهلي المصري في ظهوره الاول بالبطولة. وتقام غدا مواجهتان تجمع الاولى «فتيات العيون» مع منتخب عمان في الثالثة عصرا، وفي الرابعة والنصف مساء يلعب الاهلي مع البحرين. وانطلقت البطولة الثلاثاء الماضي وشهدت فوزا كبيرا لنادي سلوى الصباح على فتيات العيون بنتيجة 23-12، كما حقق فريق سلوى الصباح فوزه الثاني على التوالي اول من امس وجاء على حساب البحرين بنتيجة 18-16 .وتقام البطولة تحت رعاية الشيخة نعيمة الاحمد رئيس مجلس ادارة نادي سلوى الصباح، على ان تختتم بعد غد. من جانبها، اشادت رشا الصايغ امينة سر نادي سلوى، بالاداء الذي قدمته لاعبات النادي في البطولة الدولية الودية الاولى، وتحقيقهن فوزين متتاليين، مؤكدة ان المشاركة في البطولة هدفها تجهيز الفريق واكسابه الخبرة قبل بدء موسم كرة اليد للفتيات.