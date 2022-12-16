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قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق خلال عطلة نهاية الاسبوع. وأضاف القراوي في تصريح لـ (كونا) امس أن الطقس سيشهد نشاطا في سرعة الرياح قد تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام وتستمر فرص الأمطار حتى منتصف اليوم (الجمعة). أما عن الطقس المتوقع لنهار اليوم فأوضح أنه سيكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 23 و25 درجة مئوية بينما تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج وارتفاعه بين 2 و4 أقدام. وذكر القراوي أن طقس مساء الجمعة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 17 و19 درجة مئوية في حين تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج وارتفاعه بين 2 و4 أقدام.