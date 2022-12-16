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تمكّن رجال الجمارك بمنفذ العبدلي الجمركي من ضبط نحو 24 لتراً من مادة سائلة يشتبه انها تستخدم لصناعة مادة الشبو المخدرة، كانت مخبأة في مركبة قادمة من دولة عربية. وقد كشف مدير جمارك العبدلي سعد المطيري عن أن مفتشي مركز العبدلي الجمركي قاموا بضبط مادة سائلة يشتبه انها تُستخدم لصناعة مادة الشبو المخدرة، وأوضح أن تلك المادة تزن نحو 24 لتراً، كانت مخبأة بطريقة احترافية في خزان إضافي تم اكتشافه بمركبة قادمة من إحدى الدول العربية، وكان يقودها سائق عربي. ومن جانب اخر، اشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بعمل مفتشي ومفتشات الجمارك في جميع المنافذ، كما اشاد الفهد برجال وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات على جميع الجهود والاستجابه السريعة والتعاون الدائم، مؤكداً أن ازدياد عمليات ضبط المخدرات يدل على تكاتف جميع القطاعات وحرصهم على حفظ الأمن وسلامة المواطن والمقيم، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة وتمت إحالة المادة المضبوطة والسائق إلى جهات الاختصاص. انقلاب مركبة على طريق السالمي