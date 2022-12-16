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تعامل رجال الإطفاء مع حادث انقلاب مركبة على طريق السالمي وأسفر عن اصابة شخص بإصابات خطيرة وتم نقله من قبل رجال الطوارئ الطبية إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث إنقلاب مركبة على طريق السالمي، وقد وجهت إدارة العمليات المركزية مركز اطفاء الجهراء الحرفي الى موقع البلاغ وعند الوصول تبين انه حادث انقلاب مركبة وانحشار قائدها وعملت الفرقة على إخراج المصاب وهو في حالة حرجة وتم تسليمه الى الطوارئ الطبية. الأمن العام ضبط مستهتر الأحمدي ? تمكن رجال قطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط مركبة ظهرت بمقطع فيديو متداول وتقوم بأعمال الاستهتار والرعونة معرضة حياة الآخرين للخطر حيث تم تحرير مخالفات عدة منها: «استهتار ورعونة - عدم وضع لوحات مركبة - وضع ملصقات - تلف صبغ المركبة اثر استهتار»، وتم احالة المركبة إلى كراج الحجز. وأهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بجميع قائدي المركبات الى ضرورة الالتزام بقانون المرور حماية لهم ولمستخدمي الطريق، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 في حال رصد اي مخالفات مرورية.