وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين. مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها مملكة البحرين على الاصعدة كافة وفي مختلف الميادين. كما اعرب فيها سموه عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات الى افاق ارحب. متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

