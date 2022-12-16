وطن النهار

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت الدكتور أدارش سويكا في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

واستقبل وزير الخارجية كذلك في ديوان عام وزارة الخارجية سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة حسن تاجو لجاس وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.

واستقبل وزير الخارجية سفيرة هنغاريا الصديقة استر نوردا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى دولة الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهودها وإسهاماتها التي قدمتها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وهنغاريا وشكرها على ما قدمته لتطوير تلك العلاقات متمنيا لها النجاح في مهامها القادمة.

