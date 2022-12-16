وطن النهار

نشر جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد فيديو توضيحيا لأول اجتماع مع مسؤولي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها هذه الجهات لتلافي الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشكل عام والسنة المالية 2021-2022 بشكل خاص.

وأوضح الوكيل المساعد بالجهاز حمود عبد المحسن الديحاني، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للاختصاصات الواردة في مرسوم إنشاء الجهاز، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات وتعليمات رئيس الجهاز الشيخ أحمد مشعل الأحمد بضرورة تلافي الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وقال: سيقوم الجهاز سنويا بلقاء مسؤولي هذه الجهات والتعرف على الإجراءات المتخذة، على أن يتم رفع عدد من التوصيات لمجلس الوزراء، إلى جانب ارفاقها في التقرير السنوي للجهاز وحث الجهات الحكومية على ضرورة العمل بها.

