وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تأكيده على أهمية تكامل جميع الجهود بين المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة والأفراد، لتحقيق التنمية المستدامة عبر ممارسة كل جهة لمسؤوليتها المجتمعية، لافتا الى ان محافظة الاحمدي ومن خلال مشروعها التنموي «محافظتي أجمل» تمارس مسؤوليتها المجتمعية على النحو الذي يليق بأهاليها وقاطنيها وبكويتنا الحبيبة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ امس الاربعاء نحو 20 طالبا وطالبة من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت حيث رحب بهم متوجها لهم بالشكر على اختيارهم الأحمدي كأول محافظة ضمن برنامج تدريبهم الميداني، مؤكدا اعتزازه بهم وبكليتهم، وبجامعة الكويت هذا الصرح العلمي الوطني العريق.

وأضاف الخالد: بفضل من الله ثم بجهود أبناء المحافظة حصدنا ثمارا يانعة توجناها عام 2019 بتسميه الأحمدي بالمدينة المسؤولة مجتمعيا من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقرها في مملكة البحرين الشقيقة.

وعقب الاستقبال شاهد الطلبة فيلما وثائقيا عن تاريخ محافظة الأحمدي، وعن المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقه الشيخ فواز الخالد عام 2015، إضافة الى فيلم اخر حول فوز مدينة الاحمدي بجائزة المدينة المسؤولة اجتماعيا عام 2019.

ثم انتقل الطلبة الى جولة ميدانية في معرض احمد الجابر للنفط والغاز التابع لشركة نفط الكويت بمدينة الاحمدي للتعرف عن قرب على آليات استخراج النفط قديما وحديثا.

بدورها أكدت استاذ التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت الدكتورة سهام القبندي ان زيارة محافظة الاحمدي تعتبر منهجا تشاركيا بين المحافظة والجامعة كأحد المتطلبات التعليمية لمادة تنمية المجتمع المحلي التي تدرس الطلبة في تخصص الخدمة الاجتماعية، مشيرة الى ان هذه المادة هي التغير الايجابي والمخطط والمقصود الذي يمثل رؤية واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار، منوهة الى ان الطلبة قد يستغرقون فترة ثلاثة أشهر « كورس كامل»، لفهم واستيعاب ما تم عرضه خلال دقائق اليوم عن محافظة الاحمدي عبر هذا الفيديو الوثائقي المتميز.

وأضافت ان المحافظات لها دور فعال في تحقيق اهداف التنمية والخطط التنموية للدولة، موضحة انه تم اختيار محافظة الاحمدي لما لها من دور فعال في تبني رؤية تنموية مستدامة عبر مشروع «محافظتي أجمل» انطلاقا من الاهتمام الدولي والمحلي بأمور المناخ وتحسين جودة الحياة، مثمنة الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي نقلت المحافظة نقلة رائعة ليس محليا فقط بل على المستوى العربي ايضا.

وثمنت القبندي جهود محافظة الاحمدي لممارستها المسؤولية المجتمعية على الوجه الأكمل، وسعيها الدؤوب لحشد جميع الجهود بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، سعيا للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

