وطن النهار

بحث محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر خطة انشاء الطرق بمادة الاسفلت المطاطي المعاد تدويرها مع مسؤولين من معهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الأشغال.

وأكد أن مثل هذه المشاريع المطبقة في أرقى دول العالم مثل قطر والولايات المتحدة الأميركية تعد بمثابة ارتقاء في اعمال انشاءات الطرق وتجربة فريدة للمرة الأولى يتم تطبيقها في الكويت من خلال محافظة حولي.

وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل للقائمين على هذه المشاريع متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح لخدمة المواطنين والوطن الغالي.

ويعتبر خلط القطع المطاطية من الإطارات المعاد تدويرها مع الخرسانة الاسفلتية لإنتاج الأسفلت الأكثر أماناً والأكثر صداقة للبيئة لإنشاء الطرق، وذلك لانها تمتلك ميزة إضافية تتمثل في توفير رؤية ليلية أفضل للسائقين وتقليل ضوضاء الطريق كما انه يوفر الأسفلت الممزوج بالمطاط مزيداً من المتانة، وكذلك تكلفة صيانته منخفضة مقارنة بالأخرى.

