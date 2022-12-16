وطن النهار

نظمت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية النسخة الأولى من (منتدى الكويت للنزاهة) بمشاركة واسعة بغية خلق منصة حوار تسهم في تعزيز هذا المجال محليا. وناقش المشاركون في المنتدى الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ثلاثة محاور تناولت: (نزاهة وسائل الإعلام ودورها في التوعية) و(المؤشرات الدولية لقياس الفساد) و(النزاهة في العملية التعليمية).

وقال رئيس (النزاهة الوطنية) المحامي محمد العتيبي في كلمة أثناء المنتدى أن محاور النقاش انطلقت من مسؤوليات (الجمعية) وتفعيلا لدورها المجتمعي الرامي إلى تكريس النزاهة ومحاربة الفساد. وأوضح أن القائمين على المنتدى عمدوا لأن تكون النقاشات المصاحبة فنية وموضوعية تستعرض القضايا ذات الصلة بشكل علمي بعيدا عن الشعارات. وذكر أن نقاشات المحور الأول المعني بنزاهة وسائل الإعلام شددت على ضرورة قيام تلك الوسائل بدورها الوطني والابتعاد عن إثارة الأخبار الكاذبة أو ما يثير القلاقل المجتمعية.

وأفاد بأن المحور الثاني أكد أهمية الارتقاء بترتيب الدول على مؤشرات الفساد أما (الثالث) فشهد التأكيد على أهمية تعزيز نزاهة العملية التعليمية باعتبارها من أهم أركان الارتقاء بالمجتمعات.

