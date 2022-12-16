وطن النهار

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن بدء تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2022/2023 خلال الفترة من 31 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2023.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله الهاجري إن عملية تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

وبيّن الهاجري أن تقديم طلبات الالتحاق لخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية والمدارس الإنجليزية المتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) يكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 31 ديسمبر الحالي إلى 10 يناير المقبل.

وأضاف أنه يمكن للطلبة من فئات القبول الأخرى تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من 4 الى 10 يناير 2023 أثناء ساعات الدوام الرسمي. وأوضح أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 70 في المئة للقسم العلمي و78 في المئة للقسم الأدبي عدا تخصصات كلية العلوم إذ يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية. وذكر أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني ستكون من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني الجامعي: http://portal.ku.edu.kw/admission، مضيفا أنه في حال عدم إمكانية التقديم إلكترونيا سيتم تحويل المتقدم إلى رابط إلكتروني يوضح له الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها. وأشار إلى أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأميركية والانجليزية المتقدمين بطلبات التحاق إلكترونيا ولا تشمل طلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني إذ سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل. وأكد الهاجري ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة كاملة، مبينا أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طلبات غير مستوفية للشروط الأساسية في القبول والتحويل في جامعة الكويت.

وذكر أنه تم تحديد نسب دنيا محددة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول على ألا تقل عن 65 في المئة للقسم العلمي و72 في المئة للقسم الأدبي ويتعين عليهم تقديم شهادة إثبات إعاقة سارية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وأضاف أنه يتم تسليم أوراقهم المطلوبة في صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية فيما يحق لمن كانت نسبته 70 في المئة فأعلى للقسم العلمي و78 في المئة فأعلى للقسم الأدبي يمكنهم تقديم الطلبات إلكترونيا.

