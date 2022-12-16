وطن النهار

أقام مكتب مدينة عبدالله السالم الصحية احتفالية حملت عنوان (حياكم مع شاي الضاحية) تضمنت تدشين برنامج «حديث الضاحية» بحضور عدد من السفراء والناشطين واللجان العاملة في المنطقة.

وتطرقت الفعالية لذكر آلية العمل والجهود التي قامت بها اللجان العاملة في منطقة الضاحية الصحية منذ بدايتها وحتى حصولها على الاعتماد العالمي ومدى اهميتها ومساهمة السكان في نجاحها من خلال الحفاظ على منطقتهم وتشجيع اللجان العاملة وكذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

وشارك في تنظيم الاحتفالية عدد من اللجان المشاركة منها: اللجنة التعليمية واللجنة البيئية واعضاء لجان المدينة بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وسفارة اليابان والصين وسريلانكا، بالاضافة الى مشاركة مدارس المنطقة بالانشطة المجتمعية المختلفة وبعض الشركات الراعية والمتخصصة بالشاي، وشارك بالفعالية والحضور بعض المدن الصحية المعتمدة الاخرى كاليرموك والشامية وكذلك بعض لجان المدن المسجلة مثل الفيحان والعيون.

والقى بعض اعضاء مكتب مدينة الضاحية كلمات حول الترابط المجتمعي حيث اشادت رئيس مكتب المدن الصحية في الكويت د. امال اليحيى بدور التلاحم المجتمعي في منطقة عبدالله السالم من خلال المشاركة في النشاطات مشيرة الى ان الركن الاجتماعي يعتبر ركيزة من ركائز نجاح المدن الصحية ويعمل على معايير عديدة لرفع جودة الحياة.

من جانبها، شكرت رئيس مكتب المدينة الصحية والمنسق العام لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية د. ايمان اباحسين جميع المشاركين في نجاح هذه الفعالية المجتمعية وبالأخص لرئيسة اللجنة الاجتماعية للمدينة سارة كميخ العازمي على جهودها في متابعة معايير المدينة الخاصة، وكذلك رئيس اللجنة التعليمية اقبال الجيران لجهودها في التواصل المجتمعي مع مدارس المنطقة وسوسن السرحان رئيس اللجنة البيئية لجهودها في متابعة النواحي البيئية للمنطقة والمتعلقة بمعايير المسطحات الخضراء، ولعضوات المدينة هناء الخالد وامال الحوطي ووفاء الجاسر على التعاون والشكر موصول لرئيس مخفر المدينة العقيد طلال الهبيدة رئيس اللجنة الأمنية للمدينة الصحية ولرئيس اللجنة الإعلامية د. بسام الجزاف على دعمهم للنشاط المجتمعي.

وشارك في الفعالية 65 من طلاب المدارس بالاضافة الى المدرسات والاداريات والشخصيات الاجتماعية ومشاركة أطفال روضة النزهة بفقرة حول (مونديال قطر) وفي الختام تم تكريم السفارات وموظفي هيئة الزراعة وبعد التكريم بدأت الحضور بجولة حول العرض وتذوق الشاي بأنواعه.

