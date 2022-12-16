وطن النهار

أجمع أكاديميون ومتخصصون أمس على أهمية الحملات التوعوية في مجابهة مخاطر المخدرات وانتشارها خصوصا بين فئة الشباب عبر إيصال رسائل تحذير منها والتعريف بتداعياتها المدمرة مؤكدين أن مثل هذه الحملات تشكل دروعا مساندة لمواجهة هذه الآفة.

وأكد المتخصصون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» أن الحملات التي تطلق عبر وسائل التواصل تؤدي اليوم دورا مهما للغاية في توعية الشباب كونهم الشريحة الأكثر استخداما لها. وشدد المتخصصون على أهمية إنتاج الرسالة المراد إيصالها للوقاية من هذه الآفة باحترافية شديدة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد أستاذ الإعلام الإلكتروني في جامعة الكويت د. محمد العتيبي الدور الحيوي للحملات المتخصصة في توعية الشباب من المخاطر اللا متناهية لآفة المخدرات صحيا ونفسيا ومجتمعيا خاصة تلك التي تطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهم الشريحة الأكثر استخداما لها وتفاعلا معها.

وأضاف العتيبي أن الحملات التوعوية الموجهة إلى طلبة الجامعات والمدارس تتطلب إنتاجها باحترافية شديدة وصياغتها بشكل يسهم في إيصال فحوى رسالتها بشكل مباشر بغية تحقيق الأهداف المنشودة.

