وطن النهار

تمكنت الجامعة الأهلية أخيراً من الحصول على الاعتراف بالاعتمادية الأكاديمية من السلطات التعليمية السعودية بعد رحلة طويلة قطعتها الجامعات البحرينية الخاصة المعتمدة في مملكة البحرين من بلوغ هذا الهدف الكبير بالاعتماد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان رئيس المكتب التنفيذي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة العربية ورئيس رابطة الجامعات الخاصة الخليجية البروفيسور عبدالله يوسف الحواج قد طالب بأن يتحقق هذا الهدف من أجل أن يعم التعاون في مجالات العلوم والبحث العلمي، والتنوير والفنون والآداب، وهو ما سوف يحقق نقلة نوعية إقليمية في مجال التعليم والتبادل الطلابي وتحسين مناخات التعاون والتنسيق بين الأشقاء من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق.

«النهار» التقطت اللحظة وأجرت حوارًا شاملاً مع البروفيسور الحواج، ليس حول هذه الاعتمادية فحسب إنما عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه جامعاتنا من أجل أن يكون لدينا تعليم يضاهي ما تقدمه هارفارد وديوك وستانفورد وبرنستون وإم.آي.تي وغيرها.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? هل تحقق هذا الاعتماد في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في الكويت على سبيل المثال؟

? بدءًا ذي بدء أود أن أرحب هنا بخطوة وقرارات السلطات التعليمية في المملكة العربية السعودية باعتماد الجامعات الخاصة البحرينية المعتمدة محليًا في الشقيقة الكبرى وهو ما قد يؤدي إلى تحسين مناخات الإبداع وتطوير حركة التبادل الطلابي والبحث العلمي، بل وإجراء البحوث المشتركة التي تعالج العديد من مشكلات المجتمعات الإقليمية المعاصرة، وهو ما قامت به بالفعل الجامعة الأهلية حيث ركزت جل اهتمامها على هذا المنحى التعليمي والبحثي والإبداعي المهم، يهمني في هذا المقام أن أوجه خالص شكري وتقديري للسلطات التعليمية في المملكة العربية السعودية على تفهمها وتعاونها الكاملين مع سلطات التعليم العالي في مملكة البحرين وأخص بالشكر هنا الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة التي بذلت جهودًا كبيرة لدى السلطات السعودية من أجل توضيح الصورة الحقيقية لجامعاتنا المعتمدة في مملكة البحرين، وكيف أن المعايير المعمول بها في البحرين متفقة تمامًا في مجال الاعتمادية الأكاديمية مع معايير المملكة العربية السعودية وجيع دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا. أما عن الاعتمادية الأكاديمية للجامعات البحرينية في دولة الكويت الشقيقة، وأنا أستغرب بوصفي رئيسًا لرابطة الجامعات الخاصة الخليجية هذا التباطؤ في اعتراف السلطات التعليمية الكويتية بجامعاتنا البحرينية المعتمدة أكاديميًا في بلادها، رغم الاعتراف الدولي الذي حظينا به منذ سنوات عدة في أكثر من دولة من دول العالم المتقدم وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة تمامًا مثلما أنا مندهش من أن ذلك الاعتماد الأكاديمي سوف يحقق العديد من الفوائد لأبنائنا الطلاب والطالبات بدلاً من أن يسافروا ويتغربوا خارج المنطقة حيث العادات والتقاليد والأجواء المختلفة والقلق الذي ينتاب الآباء والأمهات، نحن أوجدنا البديل المعتمد دوليًا، ونحن مستعدون لاستقبال آلاف الطلبة من الكويت والسعودية وغيرهما بل واستضافتهم والترحيب بهم فهم أبناؤنا وبناتنا، ونحن جميعًا أسرة خليجية واحدة، وعالم عربي واحد، تحكمنا عاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا وديننا الإسلامي الحنيف.

آلام التأجيل

? وهل من الممكن إيجاد آلية محددة تحكم عملية التعاون بين الجامعات الخليجية والعربية بحيث ما يتم اعتماده محليًا، يتم العمل به «أوتوماتيكيًا» على مستوى الإقليم؟

? «المفروض أن يكون هناك احترام للاعتمادية ولا يجوز أن تترك المسائل للوساطات والعلاقات الشخصية، وتحكمها آلية عادلة واعترافات متبادلة، وتعاون أكثر دقة من الذي يتم الآن بين دول المنطقة.

? بعد مرور أكثر من 20 سنة على تأسيس الجامعة الأهلية مثلاً وبعد حصولها على الاعتمادية الأكاديمية الوطنية، وعلى عدد من التزكيات والتقديرات العالمية من مؤسسات التصنيف الدولية للجامعة، لماذا لا يتم اعتماد برامج هذه الجامعة الفتية من بعض دول مجلس التعاون الخليجي؟

? «الأهلية» مثلما هو معروف جامعة طموحة وجادة منذ البداية وعملت بتوأمة مع جامعات عالمية عريقة مثل «برونيل» البريطانية ولدينا معها تعاون الدكتوراه والماجستير في علوم الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، تمامًا مثلما لدينا برنامج مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأميركية في الإدارة الهندسية علاوة على العديد من الاتفاقيات التي سوف ترى النور خلال الفترة القريبة القادمة مع جامعات عربية وعالمية عدة في أكثر من تخصص، وأكثر من مجال بالإضافة إلى ذلك لدينا أساتذة هم الأفضل من بين خريجي جامعات العالم المرموقة، بالإضافة إلى حصولنا على الاعتمادية الأكاديمية منذ أن بدأ العمل بمعايير هذه الاعتمادية في مملكة البحرين علاوة على تحقيق برامجها لأعلى درجات الجودة من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، كما أن بعض كلياتها حصلت على الاعتماد العالمي مثل كلية تكنولوجيا المعلومات التي حصلت على اعتماد ABET من الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب أن الجامعة في طريقها إلى الحصول على اعتماد كلية العلوم الإدارية والمالية من مؤسسة الاعتماد العالمية الأميركية AACSB وهو اعتماد عالمي لا تحصل عليه إلا الجامعات الدولية المرموقة، طبعًا إلى جانب التصنيف الأكاديمي الذي حصلت عليه الجامعة وبلغت من خلاله مراتب عربية وعالمية حيث حصلت على المرتبة 651 عالميًا في جميع التصنيفات من مؤسسة «كيو إس» البريطانية وضمن أفضل 50 جامعة في الوطن العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أما بالنسبة لتصنيف مؤسسة «التايمز» للتعليم العالي، فإن الجامعة الأهلية قد حظيت بمواقع متقدمة جدًا حيث حصلت على ترتيب متقدم ضمن أفضل 100 جامعة في العالم فيما يتعلق بتأثيرها في مجتمعاتها، كما وصلت إلى المرتبة المتقدمة جدًا ضمن أفضل 20 جامعة في العالم بالنسبة لجودة التعليم، ولذلك فإن الجامعة الأهلية تحظى بكل الاعتمادات والتصنيفات والتزكيات العالمية حيث لابد أن تحذو الأجهزة المسؤولة عن التعليم العالي حذو المنطق والتقييس العلمي السليم باعتماد الجامعة بناءً على كل هذه التقديرات على الأقل في الدول الشقيقة المجاورة التي مازالت تضع العراقيل أمام هذا الاستحقاق الضروري جدًا للطلبة في المنطقة وللجامعات المُجيدة بكل تأكيد.

برامج جديدة

? هل لديكم برامج جديدة تواكب المتطلبات العالمية الحديثة والثورة التكنولوجية الهائلة والاحتياجات المتزايدة لبلادنا في هذا المضمار العلمي المهم؟

? طبعًا لقد تم فتح عدد من البرامج في كلية العلوم الطبية والصحية مثل بكالوريوس علوم التغذية وبرنامج الماجستير في العلاج الطبيعي، وهي متطلبات ضرورية، إلى جانب برامج الماجستير في المحاسبة الجنائية والماجستير في انترنت الأشياء وغيرها من البرامج التي يحتاج سوق العمل لها في الفترة الحالية، وماجستير التكنولوجيا المالية، وأخيرًا حصلت الجامعة على موافقة مجلس التعليم العالي لفتح برنامج اللغة الانجليزية والترجمة في المجالات العلمية والطبية والقانونية.

العام والخاص

? مازال هاجس القطاع العام والقطاع الخاص يمثل حجر عثرة أمام الجامعات الخاصة، كيف تقيمون هذا الهاجس، وما هي رؤيتكم لإزالة الحاجز النفسي الذي يفرضه الفكر الشمولي على الاستثمارات الخاصة في التعليم العالي؟

? هذا حديث عفى عليه الزمان، العام والخاص، إن التعليم أي تعليم لابد أن يحلق بجناحين أحدهما عام والآخر خاص، في بلدان العالم المتقدم لا يسألونك إذا كنت خريج جامعة حكومية أم جامعة خاصة، ليس مهمًا أي زي ترتديه، المهم أن يكون هذا الزي مناسبًا ولائقًا ويفي بجميع الأذواق والمتطلبات.

الحكومات هدفها الارتقاء بالعملية التعليمية، وليس مهمًا الوسيلة بقدر ما تهم المعايير، وأعرف أن التوجس من التوجه نحو الانفتاح والتحرر أكثر من قيود الماضي الشمولية مازال صعبًا، لكنني أجزم بأن إعطاء الحرية والاستقلالية للجامعات لكي تعمل بتحرر أكثر وبمعايير أدق سوف يضعنا في أماكن متقدمة بين جامعات العالم الحديث، بل أنه سيسهم في مضاعفة ناتجنا المحلي الإجمالي وسوف يزيد من أحجام اقتصادياتنا ويضعنا في مصاف الدول التي سبقتنا، ولم تسأل إذا ما كانت الجامعة حكومية أم خاصة، حيث أن السؤال المحوري هو: ماذا تقدم هذه الجامعة من برامج؟ وما هو موقعها بين الكبار؟

المكتب التنفيذي

? منذ أيام تم انتخابكم رئيسًا للمكتب التنفيذي لرابطة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العربية الخاصة، ما هو الهدف من هذه الرابطة؟

? الهدف من هذه الرابطة يتمثل في تعزيز دور القطاع الأهلي في عملية التنمية بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص، وذلك على المستوى العربي طبعًا، من هنا فإن دور المكتب ينحصر في القيام بتعزيز التعاون بين الجامعات المنضوية تحت مظلته، والاهتمام بمصالح القطاع الأهلي ومحاولته أن يكون بمثابة قوة ضغط مؤثرة على وزارات التعليم العالي بالمنطقة، من أجل تأكيد ضرورة الاهتمام بالتعليم الأكاديمي من حيث الجودة وتوطين واستخدام التكنولوجيا وعدم الانغلاق أو الاعتماد فقط على التعليم الحكومي وحده، حيث ان هناك طاقات وإمكانيات يجب أن تُسهم في عملية التنمية على شاكلة ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية من حيث الدور الذي لعبته الجامعات الخاصة التي صنفت الحضارة الأميركية الحديثة ووضعتها في مقدمة الدول التي اعتلت منصات التكنولوجيا الفارقة، لذلك لابد أن يتم التنسيق بين الجامعات العربية الخاصة ومختلف الأقطار العربية للدفاع عن مصالحها وحقوقها في الخروج برؤية محددة مفادها أن يتم التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي فيها بحيث تصبح هذه المؤسسات أكثر قدرة على التطور والمواكبة مع كل ما يحدث وما يتحقق من نهضة علمية ليس على مستوى المنطقة فحسب إنما على مستوى العالم أيضًا.

المشروع العربي

? هذا يجرنا إلى المشروع العربي الذي طالما تحدثتم عنه وأكدتم فيه أن التعليم لابد وأن يكون في مركزه، ما هو دور المكتب التنفيذي هنا من أجل تحقيق هذا الهدف؟

? مما لا شك فيه أن التعاون العربي هو قوة لا يستهان بها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وأن وضع التعليم في مركزه المؤثر يؤدي بكل تأكيد إلى تقوية مفاصل الدول العربية وترسيخ أسس تحديثها على مستويات عديدة، أهمها: الانتقال من مرحلة العواطف والتمنيات إلى مرحلة الفعل والتأثير، ثانيها: أن يكون التعاون بين المؤسسات الأكاديمية العربية مدعومًا بالتقنيات الحديثة والعلم المتقدم، وأن يشعر كل منتمٍ للكيان العربي بأن له مصلحة من التقارب مع شقيقه العربي خاصةً أن التجارب السابقة في التعاون العربي قد فشلت لأنها بدأت من القمة ولم تبدأ من القاعدة الصحيحة وهي التعليم والتبادل الطلابي والأكاديمي، وتبادل المناهج والبحوث المشتركة حتى يشعر المواطن العربي بأن مصالحه مرتبطة حتمًا بمصالح أمته والعكس هو الصحيح.

