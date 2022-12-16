وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة أعداد المقبولين في البرامج التخصصية للبورد الكويتي بمتوسط يتجاوز نسبة 50 ? في مختلف البرامج، مقارنة بالسنوات السابقة. وأكدت الوزارة أن نسب زيادة المقبولين والتي تصل في بعض التخصصات إلى نحو 200 ? تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على جودة التدريب والتعليم فضلا عن زيادة فرص الابتعاث الدراسي إلى الجامعات المرموقة عالميا. بدوره، أعلن مراقب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د. عبد الله رجب عن إشراف قسم الدراسات العليا على مقابلات المتقدمين للبورد الكويتي والذين بلغ عددهم أكثر من 700 طبيب خلال الأسبوع الماضي، مبينا أن أولوية القبول في برامج البورد الكويتي وفقًا للقانون 324 لسنة 2018 هي للطبيب الكويتي في مختلف البرامج، والتي تشمل 28 برنامجا و7 زمالات.