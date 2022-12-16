إيمانيات

فاطمة الزهراء (عليها السلام) ريحانة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قاعدة أهل بيت الرسالة وأُمّ الأئمّة (عليهم السلام)، وامتداد النبوّة. الزهراء (عليها السلام) التي قلّدها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأوسمة حينما قال: «يا بُنية أما ترضين أن تكوني سيِّدة نساء العالمينَ»، وفي موضع آخر: «فاطمةُ بضعةٌ مني يُريبني ما رابها»، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أتاني ملك فسلّمَ عليَّ فبشرني أنّ الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّةِ، وأنّ فاطمة سيِّدة نساء أهل الجنّةِ». فاطمة الزهراء (عليها السلام) أعظم امرأة في شرفها ودينها ومكانتها عند بارئها فهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الناطق بلسان الوحي يخاطبها: «يا فاطمة إنّ الله تعالى يغضبُ لغضبك ويرضى لرِضاك»، ويخاطب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين معرِّفاً بفاطمة ومُخبراً عنها: «إنّ أفضلَ نساء أهل الجنّةِ، خديجةُ بنت خويلد وفاطمةُ بنت محمّد ومريمُ بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون».

هذه فاطمة الزهراء (عليها السلام) الوليدة في ظلال أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين أحضان خديجة بنت خويلد (عليها السلام) وُلِدت وهي تحمل روح الأب والأُمّ العظيمين (عليهما السلام) من صفات ومكارم الأخلاق وإيمان حقيقي. فاطمة الممتحنة عايشت المحنة الأشد مع أبيها بعد فقد أُمّها، فاطمة عايشت ما جرى على أبيها وصبّ قريش حقدها وآذاها على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبكلّ ما تملك من وسائل الأذى والاستهزاء والسخرية ومحاولة الانتقاص من مكانته وشخصيته محتسباً. ويعظم عليها تجرؤ السفهاء والمغرورين من طغاة الجاهلية ومتكبريها على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتبكي وتتألم لجرأة هؤلاء الجاهلين والطغاة على رجل يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم سبيل الهدى والرشاد فيخفّف عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويضع يديه الكريمتين على رأسها ويمسحه بكلِّ رقة وحنان ويقول: «لا تبكي يا بُنية فإنّ الله مانع أباك وناصره على أعداءِ دينِهِ ورسالتِهِ»، وهكذا يزرع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في نفس الزهراء (عليها السلام) الروح الجهادية العالية ويملأ نفسها وقلبها الصبر والثقة بالنصر.

الزهراء (عليها السلام) القدوة التي تعطي الصُّور المشرّفة لجهاد المرأة المسلمة التي تحتذي بالصبر وتشارك في صبرها واحتمالها ومشاعرها وإمكانياتها لتشدّ أزر الإسلام، وتكافح جنباً إلى جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد لتدوّن في صحائف التاريخ درساً عملياً تتلقاه أجيال النِّساء والفتيات في هذه الأُمّة المسلمة. وهكذا نتعلَّم من حياة الزهراء (عليها السلام) وسيرتها الثبات في المواقف والصبر في الشدائد والوقوف مع الحقِّ بكلِّ قوّة والاحتجاج بكلِّ الوسائل. ويجب نتعلَّم من الزهراء (عليها السلام) كيف أن نعيش الرسالة بكلِّ أبعادها ونواجه الحياة وننتصر على المحنِ بصبر وعزيمة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

إنّ خلاصة حياة هذه الإنسانة العظيمة أنّها لم تعش لنفسها طرفة عين أبداً، وإنّما عاشت لأجل الرسالة لأجل أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأجل زوجها أمير المؤمنين (عليه السلام) ولأجل ولديها الإمامين الحسنين (عليهما السلام) ولم تعش لهم قرابة فقط، ولكنّها عاشت (عليها السلام) لهم الرسالة فقد أفنت حياتها في خدمتهم لأنّها رأت في ذلك خدمة للإسلام الذي كان أكبر همها وغاية جهدها ومبلغ علمها.

وبعد اهتمامها الرسالي يأتي اهتمامها بالناس من حولها بل أنّ اهتمامها بالناس كان جزءاً من رسالتها وهنا تكمن قيمة الزهراء (عليها السلام)، لأنّ قيمتها ومنزلتها الرفيعة ليست في نسبها وإن كان شريفاً ولا في عشيرتها أو غير ذلك ممّا يتفاضل به الناس ويتباهون به، بل قيمتها في القيم الإسلامية التي تجسّدت فيها وحملتها ونادت بها، ومن أجل تلك القيم وأرفعها أن يعيش الإنسان للآخرين قبل أن يعيش لنفسه أن يحمل هموم الآخر ويحبّ له ما يحبّ لنفسه ويكره له ما يكره لها وهذا ما جسّدته الزهراء (عليها السلام) خير تجسيد. بل أنّها كانت في المستوى الأعلى من ذلك حيث أنّها لم تكن تقاسم الآخرين ما عندها من نعم أنعم بها الله عليها، بل كانت تؤثر الآخرين على نفسها رغم ما بها من خصاصة وحاجة ماسة. كانت ورغم أنّها الأحوج للدُّعاء بأن يخفّف الله عنها آلامها ومعاناتها تستغل فرصة الليل لتقوم لعبادة ربّها والابتهال إليه والصلاة له في جوّ عابق بالروحانية والطلب منه أن يقضي حوائج المؤمنين، ويغفر ذنوبهم، ويرفع درجتهم، ويحقق أحلامهم، ويشفي مرضاهم، وتسميهم بأسمائهم فرداً فرداً.. ويسمعها ابنها الإمام الحسن (عليه السلام) فيسألها: «أُماه لِمَ لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرِكِ؟ فقالت (عليها السلام): يا بُني الجار ثمّ الدار»، أي علينا أن نفكّر بالآخرين قبل أن نفكر بأنفُسنا ونتحسس آلامهم قبل أن نتحسس آلامنا، فنعمل على أن نخفف آلامهم ونحقق أحلامهم وبعد ذلك ندعو أن يعطينا الله مثل ما أعطاهم هذا ما تريده الزهراء (عليها السلام)، فلعل الله بذلك يرحمنا عندما يرانا نعيش هذه الروحية الرسالية التي كان أهل البيت (عليهم السلام) يعيشونها حتى نزل القرآن ليخلّد فيهم هذه الميزة التي امتازوا بها عمّن سواهم فقال عزّوجلّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً) (الإنسان/ 8-11).

