إيمانيات

يؤكَّد الإسلام مرّة بعد أخرى على ضرورة رعاية المرأة وحفظ كرامتها ومعاملتها بلطف ومحبّة ورفق، فيؤكِّد تعالى: (وعاشِروهنّ بِالمَعروف) (النِّساء/ 19). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أوصاني جبرئيل بالمرأة، حتى ظنّنتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة». وكلّ ذلك الاهتمام يفجّر طاقات المرأة لتعطي أفضل ما عندها للأُسرة والمجتمع ككلّ. وبذلك نعلم الموقع الفريد والمكانة السامية التي تحتلّها المرأة في دنيا الإسلام، ويأتي ذلك متمِّماً لخطّ مستمر ومنهج متكامل على طريق إكرام المرأة.. فهي وليدة مباركة وبنتاً كريمة وزوجة مكرّمة... ثمّ أُمّاً مقدّسة ومعظّمة، كانت الجنّة تحت قدميها. فالمرأة ينبوع من العطاء إذا ما كانت تحت رعاية وحبّ أعطت كلّ ما لديها وأكثر.

فالمرأة ينبوع الرحمة ورمز الرأفة والعاطفة والإحساس في الأسرة وهي التي تفيض بهذا المورد على جميع أفراد أسرتها وتشيع في جوانب البيت أجواء المودة والدفء والصفاء وتمتص كلّ ما من شأنه تعكير صفو الحياة ونقائها، وهذا الأمر لا يقتصر في وجوده في الثقافة الإسلامية، والأُسر الإسلامية، فحسب بل تكاد المرأة أن تكون عنوان الألفة والود والإنس في جميع الثقافات الأخرى والتيارات الأرضية والحضارات المختلفة، وهذا ما لا يختلف فيه اثنان، من هنا جاء الإسلام باعتباره أفضل وأكمل وأتم الرسالات وأكثرها ثقافة وحضارة وقوى هذا الإحساس ورسم الصورة الحقيقية له. وأعطى المرأة مكانتها وكرامتها وشخصيتها اللائقة ورفعها إلى مصاف العظمة وحدد لها وما عليها من حقوق وواجبات وجعلها شقيقة الرجل وشريكته في خلافة الأرض وإعمارها ومهام الحياة وتقاسم المسؤوليات.

إذن المرأة عنصر مؤثِّر جدّاً في المجتمع، فإن كانت صالحة تسبّبت بصلاح المجتمع من خلال الأجواء التي ستحكم هذا المجتمع، فهي القادرة على صناعة أجواء المجتمع الصالح بما أولاها الله سبحانه وتعالى، فدورها حساس جدّاً. ومن هنا فالإسلام لا يريد إلغاء المرأة من المجتمع، بل يريدها وبقوّة، ولكن يريدها نوراً من أنوار الصلاح. فالإسلام يرى أنّ للنِّساء دوراً حساساً في بناء المجتمع الإسلامي، لذا فقد ارتقى بالمرأة إلى الحدِّ الذي تستطيع معه أن تستعيد موقعها الإنساني في المجتمع وأن تخرج عن كونها (شيئاً) حتى تتمكن من خلال ذلك تحمل مسؤولياتها في بنية المجتمع.

يقول الله تبارك وتعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (التوبة/ 71). إنّ الإسلام لا يريد دفن طاقات المرأة وسلب أي دور لها في المجتمع، بل العكس تماماً فهو يريد أن يفعّل طاقات المرأة في الاتجاه الصحيح، لتكون عنصراً فعّالاً له دوره الإيجابي والبنّاء في المجتمع، فالفعالية في المجتمع ليست خاصّة بالرجال بل هي تكليف للمؤمنات كما كانت تكليفاً للمؤمنين.. فالمرأة إذن ليست عضواً خارج المجتمع أو على هامشه بل هي في قلب المجتمع لها دورها الأساسي والفعّال.

