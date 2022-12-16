إيمانيات

السلام.. حالة من الوئام والأمن والاستقرار تسود الأسرة والمجتمع والعالم وتتيح التطوّر والازدهار للجميع. كما يتحقق السلام إذا توفرت إرادة الانسجام والعيش المشترك والاحترام وقبول الآخر والعيش في تعددية وتآخي وتكافل وقبول بعضنا الآخر. السلام.. حالة يخلو فيها العالم من الحروب والنزاعات، ومع هذا لم يعد موضوع السلام هو وقف الحرب فقط، بل أصبح للسلام أبعاد عديدة ترتبط بها مدلولات عدة، فمحور العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد ومسائل العيش المشترك وغيرها، كلّها تدخل ضمن أبعاد مفهوم السلام وثقافته. إنّ ثقافة السلام تتسم بالحياة المشتركة والعملية الاجتماعية لأفراد المجتمع بمختلف أعراقهم وثقافاتهم وتقاليدهم وأعرافهم. والأهم هو عملية تنموية اجتماعية شاملة ذات طابع يمتاز بالسلم والمحبّة والإخاء ولا مجال للعنف أو أعمال من شأنها تكدر صفو الانسجام المعاش لأفراد الأسرة المصغرة خاصّة وأفراد المجتمع عامّة. السلام يبدأ في داخل كلّ إنسان قبل أن يصبح ممارسة مع الآخرين، وبالتالي لا يمكن أن تنشأ حضارة سلام وتقدم ورقي إلّا بتربية الأجيال وتنشئتهم على قيم كونية وروحية تتمثّل في ثقافة السلام والتسامح ونبذ ثقافة العنف بكافة أشكاله. إذن السلام الحقيقي هو الذي يأبى سَفك الدماء ويرفض التدمير، هو الذي تعزّزه المحبّة والتسامح والتكافل، هو أصل كلّ حضارة وتقدُّم ورقي. هو قيمة إنسانية عظيمة، فأن تكون في سلام مع الآخرين، فأنت في سلام مع نفسك، وأن تكون في صراع مع الآخرين، فأنت في صراع مع نفسك. فهو عملية اجتماعية لها العديد من المستويات، والتي تتضمن السلام على مستوى العائلة، وعلى مستوى المجتمع، ثمّ على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً، كما يتناول أيضاً السلام الداخلي، أي السلام مع النفس، وهذا النوع ضروري من أجل خلق عالم سلمي. لقد اهتم الدِّين الإسلامي اهتماماً شديداً بـ«السلام المجتمعي»، وجعله من مهمات الدِّين وأساسيات الشريعة لارتباطه الوثيق بالمنفعة العامّة للأُمّة الإسلامية ومصالح العباد، ومن أهم مبادئ «السلام المجتمعي»، نبذ الظلم والاعتداء على الآخرين، قال سبحانه وتعالى: (وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (آل عمران/ 57).

إنّ تحقق «السلام المجتمعي» عامل أساسي لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع، وإذا ما فُقدت أو ضعفت، فإنّ النتيجة، تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار. في رحاب «السلام المجتمعي» يمكن تحقيق التنمية والتقدم نحو المصالح المشتركة. وفي زمن النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، أخذ مفهوم السلام حجماً أكبر عندما أخذت الوفود تقدم إلى المدينة المنوّرة بشكل متتابع، وعلى هيئة أفواج وجماعات وأحياناً أفراد، وهذا الحراك السلمي صحبه لقاءات وحوارات مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجرى خلاله تثقيف وتفقه في الدِّين، وكان من نتائج هذا «السلام الاجتماعي» ارتباط أغلب القبائل بالمدينة المنوّرة سياسياً، وإعلانها الولاء لله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ممّا أسهم في انتقال الجزيرة العربية بمكوناتها السكانية إلى حقبة جديدة من أبرز معالمها عموم السلام والأمن في الجزيرة العربية بعد استكمال الشروط الموضوعية لتحقيق ذلك «السلام الاجتماعي»، وأبرز تلك الشروط قيادة حكيمة واعية نجحت في إزالة أهم معوقات انتشار السلام والإسلام، وشريعة وفرت العدالة والحقوق، ونظام تربوي يقوم على تربية النفوس وغرس الفضائل الأخلاقية وسط شرائح اجتماعية لم تألف النظم والانتظام، هكذا كان مجتمع المدينة المنوّرة في دعم وتحقيق «السلام المجتمعي»، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا) (الأحزاب/ 21).

