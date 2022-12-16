الأولى

كما أشارت النهار في عددها أمس إلى الاعداد للقاء بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من النواب لبحث قضايا ملحة، تلقى رئيس مجلس الامة احمد السعدون امس كتاب رغبة سموه برفقة عدد من الوزراء في لقائه ومن يرى من النواب في التاسعة من صباح الاثنين المقبل بمبنى مجلس الأمة.

ووجه رئيس المجلس الدعوة للنواب للاجتماع مع رئيس الحكومة والوزراء في قاعة الاجتماعات بمكتب المجلس. وجاء في رغبة سموه أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التعاون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور وفي سياق الحرص المشترك بين السلطتين على تنسيق الرؤى وتحديد الاولويات والخطوات خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين.

وبينت الرغبة ان اللقاء يأتي بهدف بحث بعض القضايا التي تتشارك الحكومة مع أعضاء مجلس الامة في الاهتمام بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة ولتعزيز أواصر التعاون.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استعداد المجلس للتصويت على قوانين المدن الاسكانية لادراجها في جلسة 20 الشهر الحالي، والقوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات في جلسة 21 الشهر الحالي.

على جانب، متصل علمت النهار أن قيادات وزارة الداخلية ممن مثلوا الحكومة رفضوا رفضا قطعيا خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس قانون اجراء انتخابات مجلس الامة وفق القوائم النسبية ولم يقدموا مبررا للرفض إلا كلاما شفهيا ملخصه مراعاة المصالح العليا للبلاد.

وقالت مصادر: لو أقر المجلس القوائم النسبية خلال الشهرين المقبلين فالمؤشرات تتجه نحو رد القانون من قبل الحكومة، إلا أن اجتماعات اللجنة ستتواصل حتى تقديم الحكومة رأيا مكتوبا بشأن موقفها من القوائم النسبية.

وبينت أن عددا من النواب حضروا اجتماع اللجنة من غير اعضائها، ورأوا في قانون القوائم النسبية عدم وضوح وبحاجة الى بحث اكثر، بينما رأى اخرون ان يسبق هذه الخطوة قانون لتنظيم الاحزاب وتحديد سقف التمويل الانتخابي.

من جانب آخر، لقيت اللجنة المالية أيضا رفضا حكوميا صريحا بشأن شراء مديونيات المواطنين لدى البنوك مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة.

وبيّنت مصادر أن اللجنة المالية أجلت البت في التصويت على مقترح انشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري لمدة اسبوعين لحين استيفاء جميع الامور الخاصة بالجهات الحكومية.