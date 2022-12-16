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فيما تداولت أنباء غير رسمية أمس استقالة وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي شدد النائب د.عادل الدمخي على أنه سيتابع ملفات الفساد سواء استقال وزير الدفاع أم لم يستقل.

وقال الدمخي: «استقال وزير الدفاع أم لم يستقل فسأتابع ملفات الفساد وخاصة في قضايا التسليح «الكاراكال واليورفايتر وغيرها»‏ لأن الأمر لا يتعلق بشخص الوزير بقدر المحافظة على المال العام وضرورة محاسبة كل من تعدى عليه».من جهته قال النائب د. حمود الطشة: إن التعديل الوزاري بات مستحقاً لضمان استمرارية التعاون بين السلطتين.

وأضاف : «بعد توارد الأنباء عن استقالة وزير الدفاع أصبح من الواجب على رئيس الحكومة استبعاد بعض الوزراء المقصرين في أعمالهم، فوجودهم واستمرارهم في مناصبهم سوف يخلق أزمة بين المجلس والحكومة».