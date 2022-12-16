الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر, معبرا سموه عن بالغ السرور بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق لمنتخب المغرب لكرة القدم كأول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذه المراحل المتقدمة في هذه البطولة الدولية الكبرى.

وأشاد سموه بما تحلى به المنتخب المغربي من أداء فني رفيع وروح رياضية عالية وإصرار وتفانٍ كبيرين في تمثيل المملكة المغربية على أكمل وجه وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب, ومتمنياً سموه للمنتخب المغربي كل التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية البارزة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على الملك محمد السادس وعلى الأسرة الملكية وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة المغربية وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، مشيدا سموه بالأداء الرفيع الذي قدمه المنتخب المغربي وما تحلى به من روح رياضية عالية متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح. وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

وعودة لمباريات المونديال، فقد ضربت فرنسا موعداً مع الأرجنتين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام بعد غدٍ على ستاد لوسيل، عقب فوز منتخب الديوك على المغرب 2-0 أول من أمس في نصف نهائي البطولة، فيما كان منتخب التانغو حجز بطاقته في نهائي مونديال قطر يوم الثلاثاء الماضي إثر فوزه بثلاثية نظيفة على كرواتيا في نصف النهائي الآخر.

في المقابل سيخوض أسود الأطلس مواجهة ضد كرواتيا غداً على ستاد خليفة الدولي لتحديد صاحب المركز الثالث.

وقدم المنتخب المغربي مباراة كبيرة ضد حامل اللقب وكان الطرف الأفضل في أوقات كثيرة، بل حاصر منافسه الفرنسي في منطقته أغلب مجريات الشوط الثاني، لكنه لم يستغل الفرص الثمينة التي لاحت له، لينتهي الحلم الكبير في بلوغ النهائي.

ورغم الخسارة إلا أن المنتخب المغربي نال الإعجاب وحصد إشادات واسعة، ويستحق على وصوله لهذه المرحلة التهنئة فهي إنجاز تاريخي بحد ذاته، فالحلم الذي عاشته كل أرجاء المملكة جرّ إليه أيضاً الأفارقة والعرب وكلّ دولة غير واثقة بنفسها في مقارعة الكبار، وذلك بعدما تخطّى الفريق المغربي منتخبات أوروبية قوية، وسجّل اسمه في تاريخ البطولة كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف النهائي.

وبعد المباراة، أشاد ملك المغرب محمد السادس بأداء لاعبي بلاده، وذلك في اتصالين هاتفيين مع كلّ من المدرّب وليد الركراكي وقائد المنتخب رومان سايس. وقالت وكالة الأنباء المغربية: إنّ العاهل المغربي نوّه في اتصاله بالركراكي بنجاحه في تكوين فريق من اللاعبين يتمتّع بالتماسك والروح القتالية، بما مكّنه من تسجيل حضور متميّز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية. وفي اتصاله بقائد المنتخب أعرب الملك محمد السادس عن تهنئته الحارّة لمجموع الفريق. بدوره، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمردود الكبير الذي قدمه منتخب المغرب في مباراة الدور نصف النهائي، وبالمشاركة المشرفة لـأسود الأطلس في هذه المسابقة العالمية. وقال ماكرون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: إلى أصدقائنا المغاربة.. تهانينا على هذه المسيرة الرائعة، لقد صنعتم تاريخ كرة القدم. في حين لم يكتفِ الرئيس الأميركي جو بايدن، باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا، وأشاد بالأداء الرائع لمنتخب أسود الأطلس خلال البطولة. وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي : لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش. بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع.