الجمعة 16 ديسمبر 2022 ,23 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
من معجزات مونديال 2022... انتصار الديك على... الأسد!
دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
واشنطن تشيد بقيادة السيسي: شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا
أوروبا تعترف: نهدم لبنان ونسهم في إعدامه!
قادة «الأوروبي» يفشلون في إقرار عقوبات جديدة على روسيا
بايدن: أفريقيا مفتاح نجاح العالم
السعودية: إحباط محاولات تهريب 52 طنًا من القات المخدر.. واعتقال 421 متهماً
برلمانية أوروبية: «الناتو» دمَّر ليبيا باسم الديموقراطية وحقوق الإنسان
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة