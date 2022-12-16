الأولى

أعلنت لجنة تحرير الأراضي التابعة للمجلس البلدي عن المضي لتسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يقارب 149 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن، بواقع 45 ألفا في مدينة الخيران، و 52 ألفا في مدينة الصابرية بجانب مدينة الحرير، و 52 ألفا في مدينة الشيخ نواف الأحمد. وبين رئيس اللجنة خالد المطيري في تصريح صحافي أن اجتماع اللجنة أمس تمحورحول الأراضي التي سلمت من قبل الجهاز التنفيذي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونقلت بشكل رسمي الى مظلة السكنية، فضلاً عن مناقشة الأراضي التي سيتم تسليمها مستقبلا، مؤكداً بأنه جار تسليم توسعة منطقة جنوب سعد العبد الله الشرقية بسعة 4 آلاف وحدة سكنية.

وذكر أن الجهاز التنفيذي في البلدية يعمل على دراسة متكاملة مختصة بمدينتي النعايم البيئية، والسالمي البيئية. وكانت لجنة تحرير الأراضي في المجلس البلدي قد اجتمعت أمس بحضور ممثل عن كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهاز التنفيذي للبلدية.

من جهة أخرى وافقت لجنة العقار والاسكان في مجلس الأمة امس بالاجماع على قانون انشاء شركات المدن السكنية بما يتيح للمستثمر الاجنبي الدخول على نظام تشغيل وادارة وتحويل وفق نظام «B.O.T»، وسط وجود بعض التباين في الاراء ما بين النواب والحكومة بشأن مدة العقد للمستثمر حيث يريده النواب 30 سنة وتريده الحكومة 50 سنة وتفاصيل اخرى بالإمكان تسويتها خلال المناقشات في جلسة مجلس الامة يوم 20 من الشهر الحالي.

