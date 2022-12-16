الأولى

كشفت مصادر لـالنهار، عن أن زيادات الرسوم على الشاليهات والمزارع مجرد بداية ضمن خطة حكومية لمراجعة شاملة لجميع الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الحكومة بما لا يضر المواطنين ولا يحملهم أعباء اضافية. ولفتت الى أن إعادة النظر في الرسوم تعكس النهج الحكومي القائم على تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وتحصيل مستحقات مناسبة مقابل الخدمات. وقالت إن دراسات يتم إعدادها من قبل جهات حكومية بشأن الرسوم المفروضة على أملاك الدولة العقارية وإعادة النظر بها، وهي تشمل المباني والأراضي المؤجرة. ونوهت إلى أن توجيهات صدرت بضرورة تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي تقترب من ملياري دينار، لافتة الى أن تلك الديون تمثل أهم مصادر الإيرادات غير النفطية التي تستهدف الحكومة تحصيلها. وفي السياق ذاته، قررت الحكومة تأجيل تطبيق خضوع السجائر الإلكترونية القيب ونكهاتها لضريبة الرسوم الجمركية بنسبة 100% حتى إشعار آخر، وذلك بعدما كان قد تقرر تأجيل تطبيقها إلى 1 يناير 2023 بدلا من اول سبتمبر المنصرم.